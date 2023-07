Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2023 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 luglio 2023)DEL 24 LUGLIOORE 7.20 FEDERICO ASCANI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAA1 NAPOLICODE PER INCIDENTE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE DIREZIONESUL RACCORDO CODE IN INTERNA ALTEZZA APPIA E IN ESTERNA ALTEZZA CASILINA SULLA PONTINA CODE TRA POMEZIA E CASTELNO NEI DUE SENSI DI MARCIA RICORDIAMO CHE È PREVISTO PER OGGI SCIOPERO DEI TRASPORTI CHE INTERESSERÀ I DIPENDENTI ATAC,TPL E COTRAL. COINVOLTI DUNQUE AUTOBUS, TRAM, FILOBUS, METRO, FERROVIE EX CONCESSE E I PULLMAN DEL COLLEGAMENTO EXTRAURBANO SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ ...