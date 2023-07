Venezia 2023 | i film in concorso Ecco quando e dove verranno annunciati

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 24 luglio 2023)ine Fuoridi, scoprite come seguire l'annuncio del programma. Sta per arrivare l'appuntamento più atteso dai cinefili che concludono le loro vacanze in bellezza con una capatina al Lido. Domani si terrà la tradizionale conferenza stampa durante la quale verrà annunciata la selezione die noi vi sveliamo come eseguirla. Il programma dell'80° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, in programma adal 30 agosto al 9 settembre, sarà presentato domani martedì 25 luglio, alle ore 11, in diretta streaming ...