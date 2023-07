Venere degli Stracci | ecco i resti dell' opera incendiata a Napoli

Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi ha commentato l'incendio che ha distrutto laStracci, nel corso di un incontro che ha tenuto questa mattina a Giffoni Film Festival. 'Non ...Soli: l'apertura nei confrontialtri è una bella carta per conquistare. Tuttavia fate ... Amore : in coppia, non siete campioni di ottimismo, tuttavia Mercurio evi sostengono e ...Dopo ladi Botticelli , saranno le Winx , le fatine più famose della TV, nate dall'estro di Iginio ... realizzata dal MinisteroAffari Esteri e della Cooperazione Internazionale in ...

La Venere degli stracci risorgerà dopo l'incendio dello scorso 12 luglio in piazza Municipio. L'artista Michelangelo Pistoletto sta ideando una nuova opera, che però non sarà uguale a quella di prima.Il sindaco Manfredi: “L’arte risente di quello che è successo. L’opera sarà diversa”. La nuova scultura avrà comunque gli stracci e sarà in piazza Municipio.