Varriale | “Napoli si rivela la vera Caporetto per gli ‘esperti’ di Calciomercato”

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ilsi, da tempo ormai, laper gli “esperti” di. Questo è quanto afferma Enrico. Dopo tutte le voci che vedono per protagonista il club di De Laurentiis, il giornalista Enricosi è espresso su Twitter riguardo ai numerosi rumors che circolano: “Ilsilaper glidi. Intanto, in barba a tutte le narrazioni costruite su fughe dal club e folle rincorsa ai soldi arabi, Zielinski si riduce l’ingaggio per giocare da Campione d’Italia”. L’opinione dell’esperto giornalista sembra suggerire che nonostante le voci e le aspettative di movimenti significativi nel mercato ...

Se rimangono è perché nessuno avrà fatto davvero un'offerta seria per prenderli, non per la forza delnel tenerli'. Un altro utente pungeindicando chi secondo lui è la favorita dello ...... Anita Mosca Costumi: Fiorenzo Atelier Trucco: thebeauty_coach GinoPhoto: Adele Filomena ... in co - tutela con l'Università L'Orientale di. - Advertisement -Non lesina sarcasmo Enriconel commentate le ultime mosse di mercato di Inter e Juventus. L'ex vicedirettore di ... 'Ma mai come uno juventino che lavora per 8 anni nel! E gli fa ...

Varriale risponde a Chiariello: 'Napoli è la Caporetto di tutti gli esperti di mercato' AreaNapoli.it

Il giornalista sportivo Enrico Varriale ha mandato una frecciatina ai colleghi dopo la notizia della volontà di Zielinski di rinnovare con gli azzurri."Napoli rappresenta, non da oggi, la autentica Caporetto degli "esperti" di Calciomercato. Così scrive Enrico Varriale ...