Valmontone – Tir in avaria blocca l’A1 per chilometri

(Di lunedì 24 luglio 2023) Un tir inha causato un ingorgo sull’Autostrada del Sole vicino a, con code di circa ottoe traffico in tilt. Da stamattina, precisamente dalle 9.45 di lunedì 24 luglio, è tuttoto per una banalea un pesante mezzo di trasporto. Il caos sulla Milano-Napoli avviene nel tratto compreso trae il bivio con la D19 Diramazione Roma sud verso Firenze, all’altezza del km 583,2 dove il traffico transita su due corsie. A complicare il disagio degli automobilisti è ovviamente il caldo torrido che letteralmente “cuoce” le auto e il loro contenuto. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione di 5° tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.