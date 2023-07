(Di lunedì 24 luglio 2023)"crediamo che bisogna invertire la rotta non rassegnarci alla decadenza industriale, lo si può fare e questo è ildella". Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in ...

'auto "crediamo che bisogna invertire la rotta non rassegnarci alla decadenza industriale, lo si può fare e questo è il momento della svolta".Lo dice in una intervista al "Corriere della Sera" il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo che oggi incontrerà sindacati e imprese.

Urso, 'sull'auto è il momento di svolta, anche con il Pnrr' - Ultima ora ... Agenzia ANSA

Sull'auto "crediamo che bisogna invertire la rotta non rassegnarsi alla decadenza industriale, lo si può fare e questo è il momento della svolta". (ANSA)