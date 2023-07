Urso “Patto anti-inflazione contro il caro prezzi”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Il caldo di queste settimane impone una risposta rapida: perciò nella proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec), che il ministero dell'Ambiente ha inviato alla Commissione europea, sono stati indicati prioritari interventi come lo smart working e la settimana lavorativa corta. Il tavolo al ministero sono certo fornirà risposte concrete”. Lo dice in una intervista al “Corriere della Sera” il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfoche oggi incontrerà sindacati e imprese. Sull'che insieme al caldo contribuisce al, aggiunge: “Va premesso che l'in Italia sta diminuendo più rapidamente che in altri Paesi europei, ma noi vogliamo fare di più anche per evitare che gli aumenti diventino ...