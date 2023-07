(Di lunedì 24 luglio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Il caldo di queste settimane impone una risposta rapida: perciò nella proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec), che il ministero dell’Ambiente ha inviato alla Commissione europea, sono stati indicati prioritari interventi come lo smart working e la settimana lavorativa corta. Il tavolo al ministero sono certo fornirà risposte concrete”. Lo dice in una intervista al “Corriere della Sera” il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfoche oggi incontrerà sindacati e imprese. Sull’che insieme al caldo contribuisce al, aggiunge: “Va premesso che l’in Italia sta diminuendo più rapidamente che in altri Paesi europei, ma noi vogliamo fare di più anche per evitare che gli aumenti diventino ...

Lo dice in una intervista al "Corriere della Sera" il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfoche oggi incontrerà sindacati e imprese. Sull'inflazione che insieme al caldo contribuisce ...... con il Ministro Adolfoa guidare le discussioni, saranno il momento cruciale in cui si cercherà di giungere a un accordo tra tutte le parti coinvolte. Se il "per i consumatori" avrà ...... è l'augurio al veleno di Adolfo. Sembra che Lollobrigida abbia voglia di candidarsi alle ... di penalizzarci nelle trattative dei vari dossier, a cominciare da quello sulla riforma deldi ...

Urso: «Patto anti-inflazione contro il caro prezzi. I migranti Opportunità solo se collegati alle esigenze... Corriere della Sera

MILANO (ITALPRESS) – “Il caldo di queste settimane impone una risposta rapida: perciò nella proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec), che il ministero d ...Il ministro delle Imprese e del Made in Italy: un paniere di beni con prezzi calmierati per aiutare le famiglie. «Nessun pregiudizio sul salario minimo». E sullo sciopero generale di Landini: «Prevegg ...