Urso | contro il caldo interventi su smart working e settimana corta La priorità è il calo dell’inflazione

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 24 luglio 2023) Nessun pregiudizio sul salario minimo ma lasono i prezzi. Così in un’intervista al ‘Corriere della Sera‘ il ministro per il Made in Italy Adolfo. “Siamo rispettosi del confronto che si sta svolgendo in Parlamento, delle posizioni di sindacati e rappresentanze di impresa. Va detto che la direttiva europea mira a garantire la diffusione di salari adeguati e garanzie contrattuali, cosa che già accade in Italia grazie ad un ampio ricorso alla contrattazione collettiva. Ma non abbiamo alcun pregiudizio di sorta sul tema”, afferma. Dall’emergenzaai prezzi il governo ha dellegià sul tavolo. “Di certo ildi queste settimane impone una risposta rapida: perciò nella proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec), che il ministero ...