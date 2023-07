UPAS | anticipazioni 24-28 luglio | Marina continua indagini | Manuel mette in pericolo Antonio

dal 24 al 28 luglio: Manuela vuole partire con la famiglia Poggi Manuela (Gina Amarante) parlerà a Serena (Miriam Candurro) della sua decisione di unirsi a Niko (Luca Turco), ...Dal 14 agosto in poi, inizierà la sospensione dei nuovi episodi diin prima visione assoluta ... Intanto, ledelle prossime puntate estive di Un posto al sole trasmesse prima della ...Ma perchénon andrà in onda e cosa ci sarà al suo posto Un Posto al Sole: la Soap non va in ... Un Posto al Sole: doppio episodio in onda giovedì 20 luglio 2023 La puntata che ...

Marina sarà sempre più vicina a scoprire la verità sugli inganni di Lara ai danni di Roberto Ferri: la Martinelli ha davvero le ore contateNelle puntate di Un posto al sole dal 24 al 28 luglio Marina sarà a un passo dalla verità. Dopo aver capito che Tommaso non è il figlio di Roberto, proverà a procurarsi un oggetto del bambino. Il suo ...