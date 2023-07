Universitatea Craiova-Otelul Galati lunedì 24 luglio 2023 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Esordio complicato per la Dinamo Bucarest, nobile decaduta che è tornata quest'anno in massima serie: l', quarta nell'ultima Liga I, è un brutto cliente. In Svezia invece c'è una ...Lo stesso Mangia fu al centro di uno scandalo simile quando allenava in Romania all', dove avrebbe avuto una relazione con un suo ...... quando suo figlio avrebbe subito abusi sessuali e aggressioni da parte di Devis Mangia , che lo allenava all'. Diversa accusa, invece, quella avanzata da un altro giocatore ...

Universitatea Craiova-Otelul Galati (lunedì 24 luglio 2023 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronos... Infobetting

Adrian Mititelu a luat atitudine în urma investigaiei jurnalistului Bogdan Groereanu. O aa-zisa investigaie jurnalistica îi deruleaza în aceste zile câteva episoade pe gsp.ro în legatura cu priva ...Ovidiu Hategan revine la un meci din Superliga. El va arbitra partida Universitatea Craiova - Otelul Galati, de luni, din etapa a doua a Superligii.