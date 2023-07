Un’Estate da Re | Plàcido Domingo | Il Volo Daria Rybak in concerto

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 24 luglio 2023)da Re: I cinque cantanti alla Reggia di Caserta accompagnati dall’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno diretta dal Maestro Marcello Rota Un Estate da Re: Il gruppo italiano di fama mondiale Ile la giovane sopranoRybakc: ecco, come promesso, i nomi degli ospiti che uniranno le loro voci a quella di Plácidoalla Reggia di Caserta giovedì 3 agosto, alle ore 21. In occasione deldi chiusura dell’VIII edizione dida RE. I cinque straordinari cantanti saranno accompagnati dall’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno diretta dal Maestro Marcello Rota.da RE, programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con ...