Undici donne di altri tempi raccontate da Anna Grillo

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il libro dal titolo evocativo, “Tremuli sogni all’alba” fresco di stampa, è stato presentato in anteprima a Rombiolo (Palazzo Domenico Contartese), nel pomeriggio di venerdì 21 luglio, grazie all’impegno della Pro Loco. Sono 11 racconti difrutto della ricerca della scrittrice di Briatico in cui emergono aspetti antropologici di un periodo storico che parte dal primo Novecento, in cui vigono strutture e retaggi di una mentalità che affonda le radici nel Medioevo. Ma nell’attuale società in cui la donna ha avuto la possibilità di emanciparsi il suo ruolo non incide per invertire un sistema politico, mediatico, culturale e produttivo al maschile che sta portando l’umanità alla sua autodistruzione. La donna, il suo ruolo economico, sociale e culturale in particolare nel territorio di Briatico, durante la prima metà del Novecento. Uno spaccato contenuto nel libro ...