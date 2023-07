Un mercato estivo da record… in attesa di Mbapp

(Di lunedì 24 luglio 2023) 2023-07-24 17:59:32 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione: EIl 1° luglio si apre ufficialmente il calcio. Finora questa estate hanno tenuto diversi club importanti grandi esborsi per rafforzare i tuoi modelli. Alcuni di questi movimenti hanno raggiunto una tale grandezza che sono diventati nuovi record relativo al denaro pattuito. c’è già due trasferimenti che superano i 100 milioni di euro (Rice e Bellingham), e il terzo sta per arrivare (Gvardiol). E tutto questo potrebbe non sembrare molto sefinirà per andarsene. IL premier League rimane il campionato nazionale con più potere economico. Le squadre inglesi stanno usando il libretto degli assegni per rafforzare le loro squadre. La spesa dei venti fiori ammonta a più di 1.100 milioni di euro. Lui Arsenale È uno di ...

... con il quale però ha un contratto in essere fino al giugno 2024; Mbappè vorrebbe una cessione in questo, con il Real Madrid in prima linea per garantire all'attaccante un posto da ...L'Empoli ha ufficializzato Elia Caprile dal Napoli, il portiere è il sostituto di Vicario ceduto al Tottenham nelL'Empoli ha ufficializzato Elia Caprile dal Napoli, il portiere è il sostituto di Vicario ceduto al Tottenham nel. COMUNICATO - "Empoli Football Club comunica di aver ...L'esterno classe 1997 è solo l'ultima (ma non ultima) operazione di una lunghissima lista in cui, il calcio arabo, con i suoi petrodollari, è entrato ha gamba tesa nel. Secondo quanto ...

Ivrea, il temporale estivo sorprende la città: allagamenti da piazza del Mercato a via Jervis La Sentinella del Canavese

Terza giornata di ritiro ad Alfedena per la squadra di Guido Pagliuca: queste le ultime novità attorno all'ambiente gialloblè ...Se vuoi comprare prima devi vendere; non si tratta in un semplice slogan ma di una tendenza sempre più consolidata nella sessione di calciomercato estiva 2023. Un caso emblematico è rappresentato… Leg ...