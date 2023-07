E proprio nel, all'ora di pranzo italiana, Thomas Ceccon ha vinto la medaglia d'oro nei 50 metri al Mondiale di nuoto di Fukuoka, in Giappone. Si è tuffato dalla corsia numero sei e ha ...Indi quel sogno ho passato 8 mesi a Londra e in quel periodo ho recuperato Pamore per la ...di studiare e d'iscrivermi alla facoltà di psicologia a Pavia dove mi laureo con una tesi sulla...Eclettico è la parola chiave: va forte a dorso, ae nello stile libero, è campione del ... Segnatevi il suo, come quelli delle gemelle Antonietta e Noemi Cesarano (2003), di Chiara ...

Un delfino di nome Thomas Ceccon, medaglia d'oro in Giappone Il Foglio

Al Mondiale di nuoto di Fukuoka l’Italia coglie il primo oro nei 50 delfino dopo gli argenti della staffetta 4x100 stile libero maschile e di Nicolò Martinenghi nei 100 rana. Per la squadra italiana è ...Il direttore generale delle giovanili della Ternana, pescarese doc, racconta il lavoro svolto in Umbria con il ds Leone e altri ex del Delfino: "Speravo in un "derby" nella prossima serie B, mi auguro ...