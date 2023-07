(Di lunedì 24 luglio 2023) Un ex coordinatore regionale dell'attivista dell'opposizione russo incarcerato Alexeiè statoa novedi carcere per aver partecipato a un'organizzazione 'estremista', hanno ...

Le autorità russe hanno aperto un procedimento penale retroattivo sulla rete dinel settembre 2021, spingendo molti dei suoi membri a fuggire dalla Russia. I pubblici ministeri avevano ...... proprietario di Eurochem e Suek, mentre l'altro è dello storicodi Putin, Eduard Khudaynatov. Inoltre, un team di giornalisti russi del dissidente Alexeiha rivelato che, ...... è formalmente riconducibile a Eduard Khudaynatov,storico di Vladimir Putin, già ... I giornalisti del team del dissidente russo Alexsejhanno scritto che, sebbene sia controllato ...

Un collaboratore di Navalny condannato a 9 anni per estremismo Globalist.it

La procura di Stato russa ha chiesto la condanna a 20 anni in una colonia penale per Alexey Navalny per una serie di accuse, tra cui quella di 'estremismo'. Lo riferisce la Tass, secondo cui la ...Ascolta l'articolo Sentenza prevista per il 4 agosto, Navalny già rinchiuso in colonia penale a Melekhovo La procura di Stato russa ha avanzato una richiesta di condanna a 20 anni di carcere per Ale ...