Un arresto in Brasile per l’omicidio dell’attivista Marielle Franco | venne assassinata col suo autista nel 2018

(Di lunedì 24 luglio 2023) Dopo più di cinque anni, c’è un nuovoper la morte di, esponente del Partito Socialismo e Libertà (Psol; sinistra), attivista dei diritti umani, simbolo di lotta e astro nascente della politica brasiliana,mentre era in macchina con il suoAnderson Gomes con 13 colpi di arma da fuoco la notte del 14 marzonel centro di Rio de Janeiro. La polizia federale brasiliana e l’ufficio del pubblico ministero di Rio hanno notificato un(custodia cautelare) e sette mandati di perquisizione nell’ambito delle indagini. Il ministro della Giustizia, Flavio Dino, ha annunciato l’sul suo profilo Twitter, spiegando che ci sono “progressi” sul caso. Per la sua morte sono state aperte due inchieste: la prima ...

La polizia federale brasiliana e l'ufficio del pubblico ministero di Rio de Janeiro hanno notificato un(custodia cautelare) e sette mandati di perquisizione nell'ambito delle indagini sull'assassinio dell'astro nascente della politica brasiliana, Marielle Franco, assassinata cinque anni fa, con ...LE PRIORITÀ DEL XV SUMMIT DEI BRICS BRICS è l'acronimo del gruppo formato da, Russia , ... IL MANDATO DIE LA PARTECIPAZIONE DI PUTIN AL SUMMIT Vladimir Putin non parteciperà al vertice ...In Australia, l'attività economia ha registrato una battuta d'lo scorso mese, la prima da ... Ilper esempio ha chiuso in rialzo di quasi il +3% venerdì portandosi sui top dell'anno. ...

Brasile: un arresto per l'omicidio di Marielle Franco Agenzia ANSA

La polizia federale brasiliana e l'ufficio del pubblico ministero di Rio de Janeiro hanno notificato un arresto (custodia cautelare) e sette mandati di perquisizione nell'ambito delle indagini sull'as ...Anche durante il conflitto attualmente in corso, HRW ha denunciato un ampio uso di bombe a grappolo sia da parte ucraina che da parte russa, documentando attacchi a civili e infrastrutture non ...