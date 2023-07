Un altro argentino a Napoli | gli azzurri beffano la Juve

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ilsi muove sul mercato: gliprovano a beffare lantus e portano unall’ombra del Vesuvio Il ritiro di Dimaro prosegue a gonfie vele per il. Gliin questa prima fase di stagione stanno lavorando duramente in Trentino per ritrovare la miglior condizione fisica che li ha accompagnati per tutta la passata stagione e che gli ha permesso di vincere lo scudetto. Nel ritiro azzurro, come giusto che sia, si respira un’aria di festa dopo lo straordinario traguardo raggiunto. Questo entusiasmo, però, non è fine a sé stesso, ma sta permettendo aglidi lavorare ancora meglio. Come rivelato dal capitano Giovanni Di Lorenzo, direttamente dal palco di Dimaro, i migliaia di supporter presenti in ritiro, con il ...