Umbria Cinema 2023 | grande successo per il Festival | tra i premiati anche Giorgia e Matt Dillon

(Di lunedì 24 luglio 2023) Si è concluso a Todi: la terza edizione diha visto premiare 'Mia' come Miglior Film,come Miglior esordio, econ il premio speciale. È giunta al termine la terza edizione di, ilche ha animato Todi dal 20 al 24 luglio. L'iniziativa, promossa da Regione, dal Comune di Todi, con direttore artistico il regista Paolo Genovese, presidente dellaFilm Commission, ha entusiasmato il pubblico presente alla manifestazione, che ha affollato le serate in Piazza del Popolo, e assistito alle proiezioni dei nove film in concorso e alle anteprime. Tra i ...

Si è concluso a Todi Umbria Cinema: la terza edizione di grande successo ha visto premiare 'Mia' come Miglior Film, Giorgia come Miglior esordio, e Matt Dillon con il premio speciale Umbria Cinema.