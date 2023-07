...euro) che si sta disputando sui campi in terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di, ... Il 21enne romano, n.148 del ranking, affrontala prima volta in carriera il croato Marin Cilic ,...Flavio Cobolli se la vedrà contro Marin Cilic nel primo turno dell' ATP 250 di2023 , torneo di scena sui campi in terra battuta della località croata. Il giovane azzurro è ...lui si tratta ......Musetti (ITA) 1.880 - 2 19 Alexander Zverev (GER) 1.755 20 Grigor Dimitrov (BUL) 1.600 +1... Il romano ripartirà dal Canada, gli altri tre sono in campo questa settimana a, ATP 250 in Croazia ...

Umago: per Cobolli esordio con Cilic (live alle 21 in tv) SuperTennis

Flavio Cobolli debutta stasera nel tabellone principale del “ Plava Laguna Croatia Open” (ATP 250 – montepremi 562.815 euro) che si sta ...Matrimonio con il proprio coach Jiri Vanek, connazionale che la segue dal 2016, per l'ex n. 2 del tennis mondiale ...