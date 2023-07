Ultime Notizie – “Via libera passo democratico necessario”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 24 luglio 2023) L’approvazione oggi in Parlamento del primo provvedimento della riforma giudiziaria in Israele è stato “unper ripristinare l’equilibrio fra i poteri”. E’ quanto si legge in una dichiarazione diffusa dal primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu. Secondo Netanyahu, l’obiettivo è “assicurare che il governo eletto possa realizzare le politiche secondo le decisioni della maggioranza dei cittadini. La realizzazione del volere degli elettori non è la fine della democrazia, è l’essenza della democrazia”. Il premier ha aggiunto che la coalizione di governo si rivolgerà all’opposizione nei prossimi giorni per avviare negoziati sul processo legislativo della riforma. “Malgrado tutto, amici miei, continueremo a cercare colloqui e accordi”, ha detto ancora Netanyahu in una dichiarazione diffusa in televisione, ...