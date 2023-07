Ultime Notizie – Twitter cambia logo e diventa X | addio all’iconico uccellino blu

(Di lunedì 24 luglio 2023)e nome eX. L’annuncio fatto da Elon Musk nelle scorse ore èto realtà e da oggi il sito diha sostituito ildell’blu, simbolo del portale sin dalla sua creazione, con la X bianca su sfondo nero. Il dominio X.com ora reindirizzerà a.com. Ilmento fa parte di una operazione di rebranding della società anche per contrastare la concorrenza di Meta con la sua piattaforma Threads. Le novità hanno preso il via intorno alla mezzanotte americana, quando Musk ha iniziato a tweettare senza sosta riguardo alla riconversione diin “X”, un nome di una sola lettera che lui stesso ha utilizzato in diverse aziende e prodotti nel corso ...

Quest'sono considerate i "mattoni della vita" ma fermate l'entusiasmo perché possono essere create anche da processi non legati alla vita. " Come scienziati planetari e astrobiologi, siamo ...Secondo leriportate dalla Bbc, molte delle vittime sono bambini , anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. All'interno della palestra ci sarebbero state 19 persone e solo otto ...Le iscrizioni al "Giir di Mont" sono ancora aperte fino al 27 luglio mentre cresce l'attesa per la start list dei protagonisti, con leconferme di nomi importanti attese in questi ultimi ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 23 luglio Sky Tg24

Lenovo, le strategie della multinazionale spiegate da tre top manager italiani tra Pc, smartphone, infrastrutture.AGI - Tra oggi e domani il promontorio africano sul Mediterraneo centrale porterà un nuovo picco di caldo per le regioni dell'Italia centro-meridionale. Attese anomalie anche di 8-10 gradi con ...