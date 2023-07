Ultime Notizie – tra vittime due sorelline di 7 e 10 anni

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ci sono anche due bambine di 7 e 10tra ledel gravissimo incidente stradale avvenuto ieri sera nei pressi di Cerignola, in provincia di Foggia. Nello schianto, avvenuto tra un’auto e un motorino in località Borgo Tressanti sulla Foggia-Trinitapoli, sono deceduti anche la mamma dellee la persona alla guida dello scooter. Secondo una prima ricostruzione, l’automobile occupata dalla famiglia originaria del Mali ha investito il motorino sul quale viaggiava un loro connazionale. Tre i feriti, il marito della donna e altri due figli della coppia che sono stati portati in ospedale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Leparole. E proprio quel 6 giugno, ricostruisce Orlandi a La Repubblica , anche l'ultimo scambio di parole in presenza, con i ringraziamenti per la battagli in Senato e la promessa di ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledal mondo Il Partito popolare è la prima forza spagnola con 136 seggi, secondo il Psoe con ...dopo la sconfitta delle...ARTICOLO PRECEDENTE Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata di oggi, 24 luglio ARTICOLO SUCCESSIVO Twitter, Elon Musk annuncia il cambio del logo: il motivoAttualità Elezioni ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 23 luglio Sky Tg24

Mentre Patrick Zaki rende merito al governo per averlo restituito ai propri familiari, il Partito Democratico e la sua segretaria Elly Schlein ...In casa Napoli si pensa al futuro di Victor Osimhe ed ad un rinnovo al momento lontano, nel frattempo l'agente è andato via da ...