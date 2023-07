Ultime Notizie – Scuola | recupero dei debiti fino all’8 settembre

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 24 luglio 2023) 31 agosto data ultima per verificare che gli studenti abbiamo recuperato iscolastici, ma anche quest’anno – chiarisce la circolare del ministero-, la scadenza sarà prorogata come da prassi Anche quest’anno sarà possibile recuperare iscolastici. La regolamentazione del 2007, risalente all’ex Ministro Fioroni, prevede il 31 agosto come data ultima per verificare che gli studenti abbiamo recuperato iscolastici; tuttavia in passato vi è sempre stata tolleranzaalla prima settimana die comunque entro l’inizio delle lezioni. Come chiarito nella circolare trasmessa il 15 giugno dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, anche quest’anno la scadenza sarà prorogata...