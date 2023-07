Ultime Notizie – “Scappati di corsa nella notte”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 24 luglio 2023) “Il momento peggiore? Quando abbiamo realizzato che l’incendio era ormai a pochi passi da noi, a ridosso dell’albergo, e non potevamo più aspettare nemmeno un secondo. Nonostante gli alert, nessuno aveva lanciato l’allarme. Ma non abbiamo mai perso la testa: prima di lasciare in fretta e furia l’hotel abbiamo visto due bambine sole e spaesate, le ho afferrate e ho cominciato a correre insieme al mio ragazzo alla ricerca disperata dei genitori. Per fortuna li abbiamo trovati. Poi è cominciata lafolle, unache è durata tutta la“. Comincia così il racconto all’Adnkronos di Rebecca Macciò, cagliaritana di 21 anni che lavora al baby parking presso l’hotel Rodos Princess di Kiotari per un noto tour operator italiano e che si è trovata suo malgrado nell’epicentro dell’enorme rogo che ha trasformato l’isola di Rodi ...