Ultime Notizie Roma del 24-07-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 luglio 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno andiamo in Grecia un’apertura devastata dalle fiamme dopo Rodi brucia anche Corfù le alte temperature e venti forti rendono ancora più drammatica la situazione è il lavoro dei Vigili del Fuoco un vasto incendio è scoppiato con di focolai a nord di Corfù isola greca nel mar Ionio le autorità hanno evacuato 17 villaggi la Guardia Costiera ha portato in salvo 59 persone che si trovavano sulla spiaggia i pompieri hanno lavorato per tutta la notte se del sindaco dell’isola si tratta di un incendio doloso circa 2500 persone sono state allontanate dall’isola durante la notte hanno riferito i vigili del fuoco anche diverse imbarcazioni sono state inviate evacuati residenti e turisti via ha dichiarato un funzionario del governo d’emergenza Che vuol dire ...