Ultime Notizie Roma del 24-07-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 luglio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno andiamo in Grecia in apertura sono ancora fuori controllo gli incendi che da una settimana stanno devastando Rodi pronunciato il vice sindaco dell’isola evidenziando come l’impatto sulle aree turistiche a via costretta ad evacuare migliaia di persone I turisti non sono in grado di sapere dove si trovano gli incendi a Rodi nemmeno i greci riescono a capirlo ha detto spiegando che diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono arrivate con volontari altri locali che stanno facendo del loro meglio in tutta la Grecia e Vigili del Fuoco stanno lottando per contenere almeno 82 roghi 64 dei quali sono iniziati ieri finora Il giorno più caldo dell’estate oltre al Vasto incendio di Rodi le fiamme sono divampate anche sull’isola di Corfù dove sono stati evacuati 17 Village la Guardia Costiera ha ...