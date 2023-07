Ultime Notizie Roma del 24-07-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 luglio 2023)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovata in ascolto da Francesco Vitale continua l’emergenza incendi in te c’è un vasto rogo è scoppiato domenica pomeriggio sull’isola greca di Corfù le autorità ne va 417 villaggi la Guardia Costiera ha portato in salvo 59 persone che si trovavano sulla spiaggia di misaki di ieri hanno lavorato per tutta la notte per impedire che le fiamme raggiungessero le abitazioni nella mattinata di oggi ha ripreso vigore anche l’incendio a Rodi in particolare nei pressi dell’ insediamento di Ascoli Pieri o in direzione sud le case stanno bruciando ha detto il consigliere comunale Dimitri Zane tolis consegneremo i nostri figli la terra bruciata ha detto due mezzi vincitori diversi sconfitti le elezioni spagnole del luglionon vedono alcun trionfatore Assoluto con il Partito Popolare contiene in maggior numero di voti ...