Ultime Notizie Roma del 24-07-2023 ore 12 | 10

(Di lunedì 24 luglio 2023)dailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto da Francesco Vitale attacchi di droni segnalati in queste ore sulla città di Mosca secondo l’agenzia di stampa russa tass un drone caduto su come somfy protect vicino al Ministero della Difesa Russo mentre un’altra ha colpito un centro commerciale in via Licia c’è vicino a una delle principali tangenziale di Mosca un tentativo del regime di Kiev di compiere un atto terroristico utilizzando due droni subiettivo nel territorio della città di Mosca è stato fermato ha fermato il Ministero della Difesa i droni sono stati soppressi si sono schiantati non ci sono vittime viene aggiunto un altro attacco poi ha preso di mira un infrastruttura portuale Ucraina nella regione meridionale di Odessa e a di un capannone di grano già ieri la città portuale stata duramente colpita in seguito all’attacco il presidente ucraino tedeschi ha ...