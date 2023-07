Ultime Notizie Roma del 24-07-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 luglio 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il grande incendio di Rodi ha raggiunto proporzioni da incubo età Ormai divampando in modo incontenibile incontrollabile da una settimana L’isola secondo il portavoce della polizia costanzia di Mowgli sta affrontando la più grande evacuazione mi è venuto in Grecia sottolineato che è andato tutto bene tutti specialmente i turisti hanno seguito gli ordini il voto spagnola decretato netto vincitore delle elezioni Partito Popolare di Facebook ottiene oltre il 33% dei suffragi e 136 e lascia i socialisti detto e al 31 e 70% e 122 Sei una rimonta molto forte rispetto alle elezioni del 2019 quando i seggi conquistati furono solo 89 ma non bastano il leader conservatore per sperare di formare un governo diretta la guerra in Ucraina un civile ha perso la vita un’altra rima ...