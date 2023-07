Ultime Notizie Roma del 24-07-2023 ore 07 | 10

(Di lunedì 24 luglio 2023)dailynews radiogiornale lunedì 24 luglio Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Ministro della Difesa ucraino le birre di Novi in un’intervista alla CNN Ha ipotizzato che entro la prossima estate l’Ucraina vince la guerra e potrà essere accettata nella nato nel luglio 2024 Chissà forse questo sarà un giorno molto importante per l’Ucraina questa è solo una mia previsione ha detto reznikova precisando che la Trina potrà aderire Alleanza solo dopo la fine della guerra poiché durante le ostilità non abbiamo opzioni per il voto unanime quando gli è stato chiesto se pensava che la guerra sarebbe finita Entro la prossima estate risposto vinceremo questa guerra le sue parole i voto spagnola decretato netto vincitore delle elezioni Il Partito Popolare ottiene oltre il 33% dei suffragi e 100 festeggi lascia i socialisti dei suoi al 31 e 70 ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 23 luglio Sky Tg24

