Ultime Notizie – Mondiali calcio femminili | Italia vince con baby Dragoni | ecco Little Messi

(Di lunedì 24 luglio 2023) La vittoria dell’contro l’Argentina, al debutto neidi, è impreziosita dall’exploit di, come la Cnn definisce la 16enne Giulia. La giovanissima centrocampista è stata schierata nella formazione titolare per la sfida del Gruppo G ed è diventata il’atleta più giovane a rappresentare l’nella storia della competizione. È la seconda europea più giovane a giocare al torneo, secondo la Fifa. Soprannominata, come evidenzia la Cnn,indossa la maglia numero 16, corrispondente alla sua età. In un incrocio calcistico-anagrafico, a difendere la porta dell’Argentina era la 39enne Vanina Correa, che ha esordito in nazionale quando è ...

Secondo le, Apple sta collaborando con Samsung Display e LG Display per sviluppare un iPhone con un display completamente senza cornici, un salto avanti nella tendenza all'aumento ...Fino ad allora, leauto da corsa di terza generazione (Gen3) come la Porsche 99X Electric saranno schierate nell'ABB FIA Formula E World Championship. Inoltre, Porsche sarà attivamente ...Vi pregai di non ricorrere più a simili modalità di approvazione delle leggi, in particolare quando questeincidevano sui vostri interessi economici. Avete inteso riproporre la legge in ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: Inter su Mbappé, al PSG maxi offerta dall'Al-Hilal. Milan, Chukwueze in arrivo Sport Fanpage

(ANSA) - ROME, JUL 24 - A Delta Airlines Milan-New York flight was rerouted to Rome due to bad weather Monday. The Delta flight Dl 185, departing from Milan Malpensa and bound for New York JFK was ...Lavori in corso per la festa dei Gigli di Barra, storica kermesse che anima Barra, quartiere nella zona orientale di Napoli, con le spettacolari performance dei giglianti. Obelischi in ...