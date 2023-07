Ultime Notizie – Italia batte Usa e va in semifinale 

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 24 luglio 2023) Le azzurre hanno sconfitto le statunitensi, campionesse olimpiche e con quattro mondiali nel curriculum, per 8-7 durante una prova impeccabile Il Setterosa compie l’impresa egli Usa ai quarti di finale dei mondiali di nuoto di Fukuoka conquistando la semifinale della rassegna iridata. Le azzurre hanno sconfitto le statunitensi, campionesse olimpiche e con quattro mondiali nel curriculum, per 8-7 durante una prova impeccabile. “Sapevamo che era una partita da giocare in fase difensiva, prendere solo sette gol è tanta roba. Ora è lecito pensare di arrivare il più lontano possibile- dice il ct Carlo Silipo. In semifinale le azzurre affronteranno la vincente della sfida Olanda-Canada. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione