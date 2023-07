Ultime Notizie – Inchiesta covid | archiviazione per Fontana e Gallera | ecco perché

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il tribunale dei ministri di Brescia ha archiviato la posizione del presidente della Lombardia, Attilio, nell’ambito dell’della procura di Bergamo sulla gestione della prima fase della pandemia da. Era stata la stessa procura di Brescia, guidata da Francesco Prete, a chiedere nei giorni scorsi l’di, dell’ex assessore lombardo al Welfare Giulioe degli altri undici indagati, tra cui diversi tecnici romani. Le posizioni dell’ex premier Giuseppe Conte e dell’ex ministro della Salute Roberto Speranza sono già state definitivamente archiviate lo scorso giugno. “Una ventata di verità, per me e per chi con me ha lottato in prima linea contro il”, scrivesu Facebook. “Su questa ...

novità Incominciamo dalle buone. Il 10 luglio Trenitalia ha varato la nuova coppia di Intercity Giorno 715/716 tra Napoli e Bari, che impiegano ciascuno poco più di 4 ore. Si può ...Stando alle- in particolare dopo le voci sulle difficili condizioni di salute della moglie e agente Wanda Nara - il calciatore potrebbe decidere di trasferirsi in prestito in ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 24 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Sassari Grave incidente sulla Sassari-Alghero a 4 corsie, direzione Alghero, al bivio per l'aeroporto. Un'auto condotta da un sassarese di 60 anni è uscita di strada per cause ancora da stabilire e si ...Ci sarà un interessantissimo derby vesuviano nel campionato di calcio di massima serie femminile. Napoli e Pomigliano, infatti, si presentano a braccetto ai blocchi di partenza del ...