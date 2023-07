Ultime Notizie – Guerra Ucraina-Russia | ferito giornalista Afp a Bakhmut

(Di lunedì 24 luglio 2023) Undell’Afp, il 35enne americano Dylan Collins, è statoda diverse schegge in. Lo ha confermato la stessa testata francese, precisando che Collins, residente in Libano, è stato colpito mentre si trovava nei pressi di una postazione di artiglieriavicino a. Ilè stato ricoverato in ospedale e, secondo i medici, non è in pericolo di vita, ma anzi è cosciente e ha parlato con alcuni colleghi. “Stiamo cercando di capire le circostanze di questo incidente. I nostri pensieri vanno a Dylan ed ai suoi cari”, ha affermato in una nota la direttrice di Afp Europe, Christine Buhagiar. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Secondo le, Apple sta collaborando con Samsung Display e LG Display per sviluppare un iPhone con un display completamente senza cornici, un salto avanti nella tendenza all'aumento ...Fino ad allora, leauto da corsa di terza generazione (Gen3) come la Porsche 99X Electric saranno schierate nell'ABB FIA Formula E World Championship. Inoltre, Porsche sarà attivamente ...Vi pregai di non ricorrere più a simili modalità di approvazione delle leggi, in particolare quando questeincidevano sui vostri interessi economici. Avete inteso riproporre la legge in ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: Inter su Mbappé, al PSG maxi offerta dall'Al-Hilal. Milan, Chukwueze in arrivo Sport Fanpage

(ANSA) - ROME, JUL 24 - A Delta Airlines Milan-New York flight was rerouted to Rome due to bad weather Monday. The Delta flight Dl 185, departing from Milan Malpensa and bound for New York JFK was ...Lavori in corso per la festa dei Gigli di Barra, storica kermesse che anima Barra, quartiere nella zona orientale di Napoli, con le spettacolari performance dei giglianti. Obelischi in ...