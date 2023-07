Ultime Notizie – Grecia in fiamme | incendi anche a Corfù | evacuati 17 villaggi

(Di lunedì 24 luglio 2023) E’ sempre più drammatica la situazione degliin. I vigili del fuoco stanno lottando per contenere 82 roghi in tutto il paese, 64 dei quali sono iniziati ieri, finora il giorno più caldo dell’estate. Oltre al vastoo che sta devastando l’isola di Rodi, che ha costretto alla fuga 19.000 persone, lesono divampatesull’isola di, dove sono stati17e la Guardia costiera ha portato in salvo 59 persone che si trovavano sulla spiaggia di Nisaki. A Evia, le autorità hanno detto ai residenti di quattromeridionali di evacuare nella città di Karystos, a ovest del punto in cui l’o stava avanzando. Il vicegovernatore della...

Le notizie di calciomercato in Serie A, le operazioni di Juventus, Inter, Milan e non solo: tutte le trattative di lunedì 24 luglio L'Inter parte per la tournée in Giappone senza un portiere ...Una festa per un battesimo, che si è tenuta in un locale di Ceraso nel Cilento nella serata di ieri, si è trasformata nel caos quando un bambino di circa 7 anni è stato morso da una vipera : ...

Spagna: vincono i Popolari ma è rebus governo. Sanchez tiene, Vox non sfonda AGI - Agenzia Italia

Valutata tra i 18 e i 20 milioni di dollari, ha corso a Le Mans, a Daytona ed è stata completamente restaurata per tornare ai vecchi fasti ...F1 GP Ungheria Highlights - Vi riportiamo i momenti più belli dell'ultimo Gran Premio d'Ungheria, 12° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Al termine di una gara letteralmente dominata, fin da ...