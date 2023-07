Ultime Notizie – Energia solare pulita dallo spazio | avanza progetto Solaris dell’Esa

(Di lunedì 24 luglio 2023) Usare l’per produrresulla Terra. Con questo obiettivo l‘Agenzia Spaziale Europea ha scelto Thales Alenia Space per condurre uno studio di fattibilità per l’iniziativa. Ad annunciarlo è la joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%) spiegando che l’iniziativa punta a determinare l’attuabilità di unper la fornitura dida fontespaziale per soddisfare le esigenze sulla Terra. “L’Europa – ricorda Thales Alenia Space – punta infatti all’azzeramento delle emissioni di gas serra entro il 2050 e, per raggiungere questo ambizioso obiettivo, l’industria energetica europea deve ricorrere a fonti di...

Quella appena iniziata è una settimana intensa per gli investitori , con tre delle maggiori banche centrali del mondo che presenteranno le lorodecisioni di politica monetaria. In particolare, ci si attende l' ultimo rialzo da parte della Federal Reserve , con un aumento da 25 punti base al termine della riunione del FOMC del 25 - 26 ...Lo spin - off anime di Rick and Morty è stato annunciato diverso tempo fa da Adult Swim e dalla piattaforma Max, ma fino ad ora non avevamo avuto più sue. Tuttavia, nelleore il suo regista ha aggiornato i fan sullo stato dei lavori e ha ammesso che la pressione attorno all'adattamento è alta a causa del successo della serie originale. ...webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 23 luglio Sky Tg24

Tragedia nel mondo del fitness, dopo che un bodybuilder indonesiano è morto a causa di un terribile incidente mentre cercava di sollevare 210 chili di peso. La vittima, il 33enne Justyn Vicky, ha ...Roma, 24 lug. (Adnkronos) - Usare l'energia solare pulita dallo spazio per produrre energia sulla Terra. Con questo obiettivo l'Agenzia Spaziale Europea ha scelto Thales Alenia Space per condurre uno ...