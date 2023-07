Ultime Notizie – Caldo record Italia | +30% arrivi nei pronto soccorso

(Di lunedì 24 luglio 2023) Boom di malori per ilche sta colpendo l’, dove si regista un aumento del 30% di accessi in. Lo afferma il presidente della Fiaso (Federazione Asl e ospedali), Giovanni Migliore, sottolineando che gli ospedali stanno “potenziando la risposta all’emergenzaper far fronte all’aumento del numero di pazienti che cercano assistenza”. “Le aziende sanitarie e ospedaliere stanno modulando la capacità di accoglienza, con posti letto aggiuntivi nelle medicine interne o ambulatori dedicati ai codici minori per alleggerire il carico di accessi nei”, spiega. “Non deve mancare in questo momento il supporto dei medici di medicina generale e dei servizi territoriali o nei...

Come rimanere aggiornato sullee analisi di mercato Se vuoi rimanere aggiornato sulledi mercato e accedere ad analisi e previsioni economico - finanziarie, ti suggeriamo di ...La barbarie russa si e' abbattuta sul cuore spirituale di Odessa, la Cattedrale della Trasfigurazione, centrata nelleore da una selva di missili che hanno sventrato la chiesa, polverizzato l'altare maggiore, seppellito sotto un cumulo di macerie fumanti la sacra icona Kasperovskaya della Madre di Dio, patrona ...Cosa sta succedendo veramente in Italia e in particolare in Franciacorta Al di là delle... e come sempre nelletre settimane, dall'invaiatura in poi, la stagione è sul crinale. Il ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 24 luglio. DIRETTA Sky Tg24

ChatGpt “direttore” per un numero di “Bufala News Magazine”, la rivista ufficiale del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop. Per la prima volta un periodico di informazione, nel ...La settimana politica all'Emiciclo si apre con la riunione della Conferenza dei Capigruppo convocata per domani, martedì 25 luglio 2023, alle ore 12, per organizzare i lavori consiliari e, successivam ...