Ultime Notizie – Calciomercato news | Mbappé all’Inter sogno possibile?

(Di lunedì 24 luglio 2023) Kyliansecondo Sky Sports Uk. L’emittente britannica inserisce il club nerazzurro tra le possibili destinazioni dell’attaccante francese, in rotta con il Psg è destinato a liberarsi a parametro zero alla scadenza del suo contratto nel 2024. L’Inter, nel caso clou del, sarebbe una delle società in corsa percon Barcellona, Chelsea, Manchester United e Tottenham. L’attaccante, secondoe rumors, ha già raggiunto un accordo con il Real Madrid dal 2024. Il Psg, che non ha portato il giocatore in tour in Asia, potrebbe accettare di lasciar partire la punta per non pagare l’ingaggio pesantissimo per la prossima stagione. Nelleore si è diffusa la voce, non confermata, secondo cui il Psg avrebbe valutato anche ...

Per quanto riguarda il porto di Roccella Ionica, con quello di stamattina salgono a 9 gli sbarchi di migranti nelletre settimane, mentre dall'inizio dell'anno gli arrivi sono, ...Leperò parlano di un nuovo incarico per Letta, che sarebbe stato indicato dall'Unione europea come la persona adatta per redigere un rapporto strategico per rilanciare la ...Sono queste le, raccolte dall'AdnKronos e provenienti dai Vigili del Fuoco della Calabria, in merito all'emergenza incendi che in questi giorni sta interessando la regione, in ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi: sventato un attacco di droni ucraini su Mosca Virgilio Notizie

Il primo vero test del Milan è stato quello di stanotte contro il Real Madrid: 3-2 finale per i Blancos ma quello che rimane nella nottata rossonera è un gran gol di Luka Romero; il secondo (più un as ...Alla vigilia dell’uscita del disco si sono materializzati in alcuni negozi indipendenti di musica degli Stati Uniti simultaneamente. Si fa per dire. Per celebrare la pubblicazione del loro nuovo album ...