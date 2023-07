Ultime Notizie – “77 roghi attivi e dolosi | popolazione a rischio”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 24 luglio 2023) “La stragrande maggioranza degli incendi, che in questi giorni stanno provocando una seria emergenza nel reggino, è di natura dolosa. Migliaia di ettari di vegetazione è bruciata, ma ilè che, nell’aspromontano, a causa del vento caldo, le fiamme arrivino ancora più vicino alle abitazioni mettendo ala”. Sono queste le, raccolte dall’AdnKronos e provenienti dai Vigili del Fuoco della Calabria, in merito all’emergenza incendi che in questi giorni sta interessando la regione, in particolare la zona jonica del reggino. “L’emergenza in Calabria è estremamente seria – spiegano i Vigili del Fuoco -, le criticità più grandi che continuiamo ad avere sono nel reggino, punta estrema della Calabria, quindi Montebello Jonico, frazione di Saline Joniche, Cardeto, che è ...