“Uè Ammò!” Alfonsino tappezza le città ed i centri campani con messaggi d’amore ed inviti a cena

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 24 luglio 2023) Caserta. Sulla strada di ritorno dalla palestra, dopo una lunga giornata passata a metà tra lavoro e famiglia, ti ritrovi sul cruscotto dell’auto un bigliettino mezzo accartocciato. Sembra la paginetta strappata di un quaderno a righe, molto simile a quelli che si usavano da piccoli alle elementari, e che sia scritta a mano. Per pochi secondi, mentre ti appresti ad aprirlo, immagini cosa possa esserci dentro: un richiamo da un residente del palazzo per un parcheggio fatto di fretta, qualcuno che si scusa per averti urtato in uscita il paraurti, o peggio, una multa per divieto di sosta! Un invito a(?), così dal nulla, scritto alla buona, come si faceva prima, un po’ fuori dal tempo, arrabattato, goffo, ma in fondo molto dolce. Sarà per caso uno scherzo? uno spasimante segreto? Oppure qualcuno che ha semplicemente sbagliato macchina!? Niente di tutto ciò! Infatti, ...