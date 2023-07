Ucraina-Russia | guerra di droni | i russi colpiscono Odessa | Kiev attacca Mosca

(Di lunedì 24 luglio 2023) (Adnkronos) – Sei persone sono rimaste ferite e un deposito di grano è stato colpito nell’attacco condotto nella notte coniraniani Shahed dalle forze armate russe contro il porto di. Lo rende noto il comando militare meridionale dell’. Sono stati invece “soppressi e si sono schiantati” iucraini impiegati per quello che ladefinisce un “attacco terroristico” lanciato all’alba contro. Intanto continua il pressing di Erdogan per convincere Putin a rientrare nell’accordo sul grano. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Questi attacchi contraddicono le recenti dichiarazioni delle autorità russe in merito alle precauzioni prese per risparmiare i siti del patrimonio mondiale in, comprese le loro zone ...Secondo Prigozhin, Wagner, che ha guidato la conquista della cittàdi Bakhmut, è la forza combattente più efficace della. Ma i suoi frequenti scontri con l'establishment della difesa ......Linee rosse L'Armenia ha fatto affidamento sullaper il sostegno militare ed economico dal crollo dell'Unione Sovietica. Erevan ha accusato Mosca, impantanata nella sua guerra contro l',...

Mosca, l'attacco sulla capitale “è terrorismo internazionale”. Nuovo raid russo sul porto di Odessa - Gli 007 ucraini rivendicano l'attacco con droni a Mosca - Gli 007 ucraini rivendicano l'attacco con droni a Mosca RaiNews

“Nella notte la Russia ha colpito un altro deposito di grano ucraino. Cerca di estorcere concessioni tenendo in ostaggio 400 milioni di persone. Esorto tutti i Paesi, in particolare quelli in Africa e ...Soldati, mercenari, civili e ora anche i bambini. La guerra potrebbe avere dei nuovi protagonisti. Secondo l'intelligence britannica, la Russia sta conducendo un addestramento militare per ...