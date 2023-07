Ucraina | perché la controffensiva non sta andando come previsto

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ci sono almeno due notizie (l’una positiva e l’altra negativa) per il governo ucraino. Da una parte, come ribadito anche dal segretario di Stato americano, Anthony Blinken, la resistenza di Kiev è riuscire a riconquistare il 50 per cento del territorio perduto dall’inizio dell’invasione russa; dall’altra parte, invece, arriva la cattiva notizia per Zelensky: la, infatti, sarebbe in ritardo rispetto a quanto auspicato inizialmente dai vertici ucraini. Ed è lo stesso presidente ad averlo ammesso. Le preoccupazioni di Zelensky Zelensky, nelle ultime settimane, ha confessato di aver dovuto tardare l’attacco a causa dell’assenza di munizioni, lanciando anche una frecciata all’Occidente sui ritardi nella consegna delle armi, “permettendo alla Russia di rafforzare le proprie difese nelle aree occupate, anche con le mine”. E la richiesta è stata ribadita pure ...

"È una fase molto impegnativa, di sfide urgenti: la guerra in, la globalizzazione, il ruolo ... E alloraricandidarsi per un secondo mandato "Non volevo bruciare candidati più giovani - ...Ma, inoltre, eravamo sinceramente interessati a realizzarli per la Tvamiamo la Tv. Detto ... nucleo domestico e utenti extra: la guida Un anno di guerra in: gli aggiornamenti di Wired ...oggi un missile russo ha colpito non solo il santuario della loro chiesa. Li ha colpiti nel ...è la più grande chiesa ortodossa di Odessa e appartiene alla Chiesa ortodossadel ...