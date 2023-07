Ucraina | Meloni | ' in campo su accordo grano | Russia riconsideri sua decisione'

(Di lunedì 24 luglio 2023) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "La pandemia ha scosso le fondamenta del commercio internazionale, mettendo a nudo le debolezze della globalizzazione. Mentre lavoriamo per ricostruire, la guerra inha sconvolto i prezzi globali e" generato "ondate di inflazione in tutto il mondo a spese soprattutto del sud globale. La guerra ha esacerbato problemi vecchi e nuovi", con ripercussioni maggiori "sulle nazioni più fragili, sempre più deboli e preda del terrorismo. La recentedelladi ritirarsi dall'sulsta aggravando la sicurezza globale. Continueremo a supportare ogni sforzo per la ripresa di questa iniziativa e a sollecitare laa riconsiderare la sua". Lo ha detto la premier Giorgia, intervenendo ...

leggi anche: "Ruolo Italia non è idea astratta, siamo ponte Europa - Africa" FOTOGALLERY Ansa/Sky TG24 Continua gallery %s Foto rimanenti Economia Guerra, Russia non rinnova accordo su ...Biden riceveil 27 luglio, in agendae Cina Ma l'agenda della settimana che si è aperta oggi avrà un altro capitolo importante. Giovedì 27 luglio il presidente Usa Joe Biden incontrerà ......record nell'eurozona dopo la ripresa post - pandemia e poi lo scoppio della guerra russa in,... Prima di lui, il capo del governo italiano Giorgiaaveva criticato a fine giugno la 'ricetta ...

Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "La pandemia ha scosso le fondamenta del commercio internazionale, mettendo a nudo le debolezze della globalizzazione. Mentre lavoriamo per ricostruire, la guerra in Ucrain ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Vertice Fao a Roma, Guterres e Meloni: “Mosca riconsideri decisione su accordo grano” ...