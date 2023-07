Ucraina | la diretta – Droni colpiscono edifici a Mosca | Russia | “Atto terroristico” Attaccato un deposito di munizioni in Crimea

(Di lunedì 24 luglio 2023) Notte di attacchi per via aerea contro obiettivi russi. Deihanno puntato obiettivi nella capitale, mentre una base dell’esercito di Putin è finita nel mirino di altri velivoli: auto e treni fermi, evacuate persone. Intanto è stata di nuovo colpita Odessa, con gli ultimi raid che hanno provocato la distruzione di undi grano L'articolo proviene da Il FQuotidiano.

Le cause della guerra in: il riassunto . Gli eserciti e le forze in campo di Russia,e dei rispettivi alleati . Quali Paesi fanno parte della Nato . Dove si trova il Donbass e perché ...Il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov in un intervista alla Cnn ha ipotizzato che entro la prossima estate l'vincerà la guerra e potrà essere accettata nella Nato nel luglio 2024.Secondo le autorità russe i due droni sono stati neutralizzati. La Tass ha riferito che uno è caduto su Komsomolsky Prospekt, vicino al ministero della Difesa russo, mentre un altro ha colpito un ...

Ucraina, la diretta - Attacco contro Odessa: in fiamme la cattedrale. Zelensky torna a chiedere armi all’Occidente ... Il Fatto Quotidiano

Danneggiati due palazzi. Nuovo raid sulla città di Odessa, colpito un capannone di grano e serbatoi di stoccaggio ...La guerra in Ucraina è arrivata al giorno 516. Ecco tutti i principali aggiornamenti in diretta della giornata di lunedì 24 luglio 2023 ...