Ucraina | Isw | ‘Wagner in Bielorussia non è una minaccia per l’Ucraina o la Polonia’

(Di lunedì 24 luglio 2023) Washington, 24 lug. (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin e dellaOleksandr Lukashenko hanno intensificato le operazioni di informazione contro l’Occidente, affermando che la controffensiva dell’sarebbe fallita e che il Wagner sarebbe unaper la Polonia. Lo scrive l’Institue for the study of war (Isw), secondo cui “non vi è alcuna indicazione che i combattenti Wagner indispongano delle armi pesanti necessarie per una seria offensiva contro l’o la Polonia. La condizione dell’accordo Putin-Lukashenko-Prygozhin, che ha posto fine alla rivolta armata, era il trasferimento di tali armi da parte di Wagner al Ministero della Difesa della Federazione Russa.Gli analisti del think thank statunitense sottolineano che una foto della principale base ...

Il presidente russo Putin ha incontrato Lukashenko e si sono mostrati insieme, sottolineando la loro alleanza, dopo gli attacchi su Odessa.