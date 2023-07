Ucraina | intelligence Kiev | ' noi dietro attacco con droni a Mosca'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023), 24 lug. (Adnkronos) - L'ha rivendicato di aver condotto unconsuquesta mattina. Lo ha riferito alla Cnn un funzionario del ministero della Difesa parlando in condizione di anonimato. Le autorità russe hanno affermato che iucraini hanno colpito due edifici non residenziali a, definendo l'incidente un"sventato". Il Cremlino ha detto in seguito che tutti iche hanno preso di mira la capitale russa erano stati neutralizzati.