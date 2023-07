Twitter cambia nome e logo | una “X” sostituisce l’uccellino blu | Elon Musk | “Addio al vecchio marchio” - VIDEO

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il noto social mediasi prepara are radicalmente il suo iconicodell'uccellino blu, poiché il magnate visionarioha annunciato ufficialmente la sua decisione di adottare una nuova identità visiva per la piattaforma.ha già iniziato a utilizzare come immagine del pr

logo, ...logo e nome e diventa X. L'annuncio fatto da Elon Musk nelle scorse ore è diventato realtà e da oggi il sito diha sostituito il logo dell'uccellino blu, simbolo del portale sin ...Mentrelogo , trasformandosi dall'uccellino blu a una semplice "X" come parte del rebranding generale del servizio, tramite le pagine del supporto ufficiale la società conferma un altro ...

Twitter cambia logo e diventa X, addio all'iconico uccellino blu Adnkronos

Twitter potrebbe presto cambiare nome oltre al logo. Lo ha annunciato da Elon Musk durante il fine settimana, quando ha mostrato un logo “X” che per ora è provvisorio. Il celebre uccellino blu va ...L’ aria di cambiamento già stava soffiando da diversi giorni. Elon Musk, il proprietario di Twitter, è anche uno degli utenti più attivi: non c’è giorno che passi senza leggere un annuncio del Ceo sul ...