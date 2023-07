Twitter cambia nome e diventa X | l’annuncio di Elon Musk

(Di lunedì 24 luglio 2023) (Adnkronos) – Rebranding totale per, che perderà il suo iconico logo perree immagine: lo ha annunciatodopo un’intensa nottata di tweet. Il dominio X.com ora reindirizzerà a.com. Inoltre, un “logo X provvisorio” sostituirà il famoso uccellino dia breve. Le novità hanno preso il via intorno alla mezzanotte americana, quandoha iniziato a tweettare senza sosta riguardo alla riconversione diin “X”, undi una sola lettera che lui stesso ha utilizzato in diverse aziende e prodotti nel corso degli anni, ad esempio sia in Tesla che con SpaceX.diè stato un crescendo di indizi, e un episodio particolarmente ...

Musk ha dichiarato di voler dire addio non solo al marchio di, ma anche "gradualmente a tutti gli uccelli presenti la fuori", lasciando intendere un cambiamento radicale per la, oramai ...Dopo 17 anni,è morto, l'uccellino è stato sotterrato. Lo ha ucciso Elon Musk, che aveva 44 miliardi di dollari da buttare e ha ben deciso di giocarseli così.Ecco il filmato Come confermato poi in una chat audio diSpaces, il magnate ha fatto sapere che il logo die che questo sarebbe dovuto succedere molto tempo fa. Ma non solo, ...

Addio all'uccellino di Twitter, Elon Musk cambia logo: arriva una X - Il video Open

Elon Musk ha deciso: il simbolo dell’uccellino sparirà da Twitter. «Diremo addio al marchio Twitter e, a poco a poco, a tutti gli uccelli», ha scritto su Twitter verso le 6… Leggi ...Il brasiliano recentemente si è reso protagonista anche di una vicenda extra-campo: ha voluto rispondere ad un messaggio di stampo chiaramente razzista pubblicato da un 'tifoso' biancoceleste su ...