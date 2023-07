Twitter cambia logo e diventa X | addio all’iconico uccellino blu

(Di lunedì 24 luglio 2023) Da oggi sul sito una X bianca su sfondo al posto del simbolo del portale sin dalla sua creazionee nome eX. L’annuncio fatto da Elon Musk nelle scorse ore èto realtà e da oggi il sito diha sostituito ildell’blu, simbolo del portale sin dalla sua creazione, con la X bianca su sfondo nero. Il dominio X.com ora reindirizzerà a.com. Ilmento fa parte di una operazione di rebranding della società anche per contrastare la concorrenza di Meta con la sua piattaforma Threads. Le novità hanno preso il via intorno alla mezzanotte americana, quando Musk ha iniziato a tweettare senza sosta riguardo alla riconversione diin “X”, un ...

Twitter cambia nome e logo: via l'uccellino, è arrivata la X TGCOM

